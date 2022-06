Commissioni alte sui buoni pasto, sciopero degli esercenti mercoledì 15 giugno (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gli esercenti chiedono una riforma radicale dei buoni pasto. Le Commissioni sono troppo alte e i tempi di rimborso troppo lunghi. Questi i motivi dello sciopero indetto dai negozianti per mercoledi 15 giugno. La protesta è stata proclamata dalle sigle più importanti della ristorazione e della distribuzione commerciale: Confcommercio Fipe, Fida Confesercenti, Federdistribuzione, Coop e Ancd Conad. L’allarme arriva alla vigilia della pubblicazione della gara BP10, indetta dalla centrale unica di acquisto, Consip. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 8 giugno 2022) Glichiedono una riforma radicale dei. Lesono troppoe i tempi di rimborso troppo lunghi. Questi i motivi delloindetto dai negozianti per mercoledi 15. La protesta è stata proclamata dalle sigle più importanti della ristorazione e della distribuzione commerciale: Confcommercio Fipe, Fida Conf, Federdistribuzione, Coop e Ancd Conad. L’allarme arriva alla vigilia della pubblicazione della gara BP10, indetta dalla centrale unica di acquisto, Consip.

