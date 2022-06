Commissioni agli agenti, in arrivo il decreto FIFA: ecco cosa cambierà nel 2023 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo le diatribe degli ultimi anni, scaturite dal potere degli agenti sulle Commissioni guadagnate dagli agenti nelle varie operazioni di mercato... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo le diatribe degli ultimi anni, scaturite dal potere deglisulleguadagnate dnelle varie operazioni di mercato...

Advertising

Gazzetta_it : Commissioni, interviene la Fifa: nel 2023 regolamento per gli agenti e tetto agli onorari - sportli26181512 : Commissioni agli agenti, in arrivo il decreto FIFA: ecco cosa cambierà nel 2023: Dopo le diatribe degli ultimi anni… - Fprime86 : RT @sportmediaset: 'Regolamento Agenti': nel 2023 il via alla riforma Fifa delle commissioni #commissioni #fifa #procuratori #sportmediase… - marinabeccuti : Il focus di Tmw su quanto spende la Serie A per le commissioni agli agenti. Torino al 17° posto - Torinogranatait : Il focus di Tmw su quanto spende la Serie A per le commissioni agli agenti. Torino al 17° posto -