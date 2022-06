Commercio: Istat, vendite aprile stabili su mese, +8,4% anno (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ad aprile 2022 si stima una stazionarietà delle vendite al dettaglio in valore rispetto al mese precedente e un calo dello 0,4% in volume. Sono in diminuzione le vendite dei beni non alimentari ( - 0,... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ad2022 si stima una stazionarietà delleal dettaglio in valore rispetto alprecedente e un calo dello 0,4% in volume. Sono in diminuzione ledei beni non alimentari ( - 0,...

