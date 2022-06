Come sta Marcell Jacobs dopo l’infortunio? Nuovo accertamento e buone notizie (Di mercoledì 8 giugno 2022) Prosegue il periodo di recupero dall’infortunio di Marcell Jacobs in vista del grande obiettivo stagionale, rappresentato dai Campionati Mondiali di atletica leggera a Eugene (15-24 luglio). Il Campione Olimpico dei 100 metri aveva infatti accusato una distrazione-elongazione di primo grado, riscontrata nelle giornata di lunedì 23 maggio in seguito alla buona prestazione evidenziata nel Meeting di Savona. Ieri, Come riporta il comunicato della FIDAL, il fuoriclasse azzurro si è sottoposto a nuovi accertamenti all’Istituto di Scienza dello sport, a Roma. Esami che hanno confermato il decorso positivo del processo di recupero e quindi di conseguenza anche i tempi di riabilitazione già indicati nella prima fase diagnostica. Jacobs, dopo aver dovuto saltare il Meeting di Eugene ed il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Prosegue il periodo di recupero daldiin vista del grande obiettivo stagionale, rappresentato dai Campionati Mondiali di atletica leggera a Eugene (15-24 luglio). Il Campione Olimpico dei 100 metri aveva infatti accusato una distrazione-elongazione di primo grado, riscontrata nelle giornata di lunedì 23 maggio in seguito alla buona prestazione evidenziata nel Meeting di Savona. Ieri,riporta il comunicato della FIDAL, il fuoriclasse azzurro si è sottoposto a nuovi accertamenti all’Istituto di Scienza dello sport, a Roma. Esami che hanno confermato il decorso positivo del processo di recupero e quindi di conseguenza anche i tempi di riabilitazione già indicati nella prima fase diagnostica.aver dovuto saltare il Meeting di Eugene ed il ...

Advertising

GiovaQuez : Travaglio 'appiattito come una sogliola' sulle posizioni di Orsini. 'Ora che i russi si sono presi il Donbas tiriam… - mengonimarco : Si sta come in primavera, i musicisti, in studio. #MarcoNegliStadi - _Nico_Piro_ : Le armi europee non fanno la differenza ma fa la differenza l’assenza dell’UE come mediatore. Siamo nelle mani del… - fatequalcosa : RT @EsteriLega: 'Con le sanzioni noi stiamo facendo collassare l'economia russa, ieri il rublo ha perso il 30% e la borsa di Mosca è chiusa… - mrzchm : RT @marcopalears: Qualcuno sta tenendo il conto dei millemila fantastilioni di morti da #vaccino che cadono come mosche? -