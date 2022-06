Come annullare il 730 già inviato, procedura fino al 20 giugno (Di mercoledì 8 giugno 2022) C’è un modo per annullare i 730 già inviato sul sito dell’Agenzia delle Entrate? Magari ci si è accorti di qualche errore nella compilazione o si ha la necessità di integrare il documento con qualche altro dettaglio. In entrambi i casi c’è la possibilità di procedere rendendo vana l’operazione già effettuata e predisponendone una nuova. Prima di chiarire quali siano le modalità per procedere all’operazione, va detto che nell’annullare il 730 inviato tutti i dati già inseriti daranno annullati e dunque dall’area personale del sito si visualizzerà soltanto la precompilata dell’Agenzia delle Entrate. Dunque bisognerà presentare una nuova domanda che altrimenti risulterà omessa. L’intervento di cancellazione potrà essere eseguito una sola volta entro il limite temporale massimo del 20 ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) C’è un modo peri 730 giàsul sito dell’Agenzia delle Entrate? Magari ci si è accorti di qualche errore nella compilazione o si ha la necessità di integrare il documento con qualche altro dettaglio. In entrambi i casi c’è la possibilità di procedere rendendo vana l’operazione già effettuata e predisponendone una nuova. Prima di chiarire quali siano le modalità per procedere all’operazione, va detto che nell’il 730tutti i dati già inseriti daranno annullati e dunque dall’area personale del sito si visualizzerà soltanto la precompilata dell’Agenzia delle Entrate. Dunque bisognerà presentare una nuova domanda che altrimenti risulterà omessa. L’intervento di cancellazione potrà essere eseguito una sola volta entro il limite temporale massimo del 20 ...

