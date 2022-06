Colombia, donne marciano in costume durante la parata militare: avviata indagine nell’Esercito (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un video diffuso sui social mostra un gruppo di donne che marcia in costume e con cappelli militari sotto la pioggia a Manizales, in Colombia. Organizzata nell’ambito del festeggiamento del Battaglione Ayacucho di Manizales, la parata è stata giudicata sessista ed è stata attivata una commissione ispettiva dell’Esercito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un video diffuso sui social mostra un gruppo diche marcia ine con cappelli militari sotto la pioggia a Manizales, in. Organizzata nell’ambito del festeggiamento del Battaglione Ayacucho di Manizales, laè stata giudicata sessista ed è stata attivata una commissione ispettiva dell’Esercito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

