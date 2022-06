Colin Firth e la sottile arte della perfidia | ma solo nella sua nuova serie tv | The Staircase

Leggi su amica

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Dicono che facesse davvero paura. Sul set. Anche quando non stava recitando una scena. Perché la recitazione dicrime di Sky, che inizia stasera in tv su Sky Atlantic (on demand e in streaming su Now), è così convincente da mettere in soggezione persino i suoi stessi colleghi. Non ci servivano altri motivi per guardare gli 8 episodi di The– Una morte sospetta, ma sapere che la performance del divo inglese è ineccepibile è sicuramente un bonus. E’ stato lui o no? L’interpretazione diin Theè così intrigante che è da non pertdere. Stasera in tv su Sky Atlantic comincia quella minida non perdere. Ecco perché. Foto Sky La trama di The ...