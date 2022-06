Clima, la svolta green della Ue: oggi il voto all’Europarlamento (Di mercoledì 8 giugno 2022) Giornata decisiva, l’8 giugno, per la lotta ai cambiamenti del Clima. Il Parlamento europeo voterà il pacchetto di regole che la Commissione von der Leyen ha varato al fine di abbattere le emissioni inquinanti. Si tratta del piano Fit for 55. L’esecutivo di Bruxelles è pronto a combattere politicamente per il successo della sua iniziativa per il Clima e mai come in queste ore a Strasburgo si respira un’aria tesa. Servono infatti 8 voti soltanto per dire sì al piano Fit for 55. Così confermando l’ambizioso impegno della Commissione sul taglio delle emissioni del 55% entro il 2030. E anche sul raggiungimento della neutralità Climatica nel 2050. Otto voti dai quali, tuttavia, la cosiddetta maggioranza Ursula dell’Europarlamento – partiti conservatori, progressisti e parte degli ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 8 giugno 2022) Giornata decisiva, l’8 giugno, per la lotta ai cambiamenti del. Il Parlamento europeo voterà il pacchetto di regole che la Commissione von der Leyen ha varato al fine di abbattere le emissioni inquinanti. Si tratta del piano Fit for 55. L’esecutivo di Bruxelles è pronto a combattere politicamente per il successosua iniziativa per ile mai come in queste ore a Strasburgo si respira un’aria tesa. Servono infatti 8 voti soltanto per dire sì al piano Fit for 55. Così confermando l’ambizioso impegnoCommissione sul taglio delle emissioni del 55% entro il 2030. E anche sul raggiungimentoneutralitàtica nel 2050. Otto voti dai quali, tuttavia, la cosiddetta maggioranza Ursula dell’Europarlamento – partiti conservatori, progressisti e parte degli ...

Advertising

VelvetMagIta : Clima, la svolta green della Ue: oggi il voto all’Europarlamento #VelvetMag #Velvet - ItalyforClimate : RT @susdefItalia: Alla V Conferenza Nazionale delle Green City, svolta ieri nell’ambito del Festival per la Giornata Mondiale dell’Ambiente… - susdefItalia : Alla V Conferenza Nazionale delle Green City, svolta ieri nell’ambito del Festival per la Giornata Mondiale dell’Am… - newsfinanza : «Agire per il clima». La svolta dei gesti quotidiani - omonimadijess : Visto che siamo in mbd mi confesso: non ho vissuto male la semifinale come ho vissuto male il clima dei giorni prec… -