Claudio Santamaria torna in TV | è il Direttore che sfidò la mafia senza paura

(Di mercoledì 8 giugno 2022) “Quando lanon esisteva, un giornale l’ha sbattuta in prima pagina”. La presentazione della serie L’Ora, inchiostro contro piombo, ci fa accapponare la pelle. Perché racconta una delle storie dipiù importanti, e a vestire i panni del. Così l’attoreancora in TV con una produzione di un certo spessore, che cerca di fare luce sugli eventi tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60, quando la“ancora non esisteva”., il suo ruolo in L’Ora, inchiostro contro piombo Il giornale L’Ora, che è stato fondato agli inizi del Novecento dalla famiglia Florio a Palermo, è il filo conduttore che ha permesso alla stampa di “raccontare” la, di ...

Advertising

panorama_it : Mercoledì 8 giugno debutta su Canale 5 la serie con Claudio Santamaria, che racconta la storia dei coraggiosi giorn… - FQMagazineit : Claudio Santamaria racconta la serie ‘L’Ora – Inchiostro contro il piombo”. E poi confessa: “Vorrei andare a Sanrem… - VanityFairIt : In attesa di vederlo dietro la macchina da presa del suo primo lungometraggio, l'attore sbarca su Canale 5 nella se… - KissKissItalia : Debutta oggi 'L'Ora - Inchiostro contro piombo', la serie che racconta la storia del primo quotidiano che ha coragg… - occhio_notizie : Stasera in prima serata su Canale 5, la nuova fiction con protagonista Claudio Santamaria. La storia vera?… -

Vanity Fair Italia

... focalizzandosi su un periodo cruciale per la lotta alla mafia L'ora - Inchiostro contro piombo , la nuova serie di Canale 5 connei panni di Antonio Nicastro, il direttore del ...La trama e il promo della prima puntata (visibile anche in streaming su Mediaset Infinity ) ci portano però alla fine degli anni '50 quando Antonio Nicastro() arriva da ... Claudio Santamaria: «Lo studio che mi tiene vivo» Perché racconta una delle storie di mafia più importanti, e a vestire i panni del Direttore è Claudio Santamaria. Così l’attore torna ancora in TV con una produzione di un certo spessore ...Stasera su Canale 5 in prima serata va in onda L'Ora - Inchiostro contro piombo, fiction con Claudio Santamaria che racconta gli anni più complessi dello storico quotidiano palermitano. Debutta staser ...