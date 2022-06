Cittadini spiati perfino nelle abitazioni private: due gruppi criminali vengono smantellati dalla polizia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu – Cittadini spiati in ben dieci città italiane. Da gruppi criminali, con reti ampie di controllo, come riportato da Tgcom24. Un sistema pericolosissimo per la riservatezza ma anche per la “tranquillità sociale” di molti. Cittadini spiati ovunque I Cittadini erano spiati nei luoghi più disparati: dalle palestre, alle piscine, gli studi privati, ma perfino le abitazioni private. Un sistema criminale finalizzato alla violazione mediante intrusioni informatiche. Un sistema che la polizia di Stato ha scoperto e smantellato. Due le organizzazioni, per meglio dire, i gruppi coinvolti nelle operazioni di spionaggio. L’operazione della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu –in ben dieci città italiane. Da, con reti ampie di controllo, come riportato da Tgcom24. Un sistema pericolosissimo per la riservatezza ma anche per la “tranquillità sociale” di molti.ovunque Ieranonei luoghi più disparati: dalle palestre, alle piscine, gli studi privati, male. Un sistema criminale finalizzato alla violazione mediante intrusioni informatiche. Un sistema che ladi Stato ha scoperto e smantellato. Due le organizzazioni, per meglio dire, icoinvoltioperazioni di spionaggio. L’operazione della ...

Advertising

IlPrimatoN : L'informatica che hackera la videosorveglianza - infoitinterno : Case e studi privati, spogliatoi di palestre e piscine. Cittadini spiati in casa a Roma e Milano, inchiodati … - menelik40 : RT @HuffPostItalia: Case e studi privati, spogliatoi di palestre e piscine. Cittadini spiati in casa a Roma e Milano, inchiodati due gruppi… - HuffPostItalia : Case e studi privati, spogliatoi di palestre e piscine. Cittadini spiati in casa a Roma e Milano, inchiodati due gr… - Giorno_Milano : Spiavano cittadini usando le loro webcam: smantellati due gruppi criminali -