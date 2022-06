Città Metropolitana Roma, cerimonia ricordo Giorgio Fregosi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – Il Vice Sindaco della Città Metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, ha reso omaggio alla lapide dello scomparso presidente della Provincia Giorgio Fregosi. “Ricordiamo con affetto e gratitudine un uomo che è scomparso prematuramente e che ha guidato la Provincia di Roma con rigore e rispetto dell’Istituzione. È stato una guida politica e amministrativa per chi ha lavorato al suo fianco e un esempio per quanti lo hanno conosciuto ed apprezzato nel suo lavoro quotidiano.” “Aveva una visione d’insieme della politica ed ha sempre privilegiato l’interesse pubblico ed il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che amministrava. Valori che oggi sono esempio da seguire e guida del nostro lavoro nella Città Metropolitana di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 giugno 2022)– Il Vice Sindaco delladi, Pierluigi Sanna, ha reso omaggio alla lapide dello scomparso presidente della Provincia. “Ricordiamo con affetto e gratitudine un uomo che è scomparso prematuramente e che ha guidato la Provincia dicon rigore e rispetto dell’Istituzione. È stato una guida politica e amministrativa per chi ha lavorato al suo fianco e un esempio per quanti lo hanno conosciuto ed apprezzato nel suo lavoro quotidiano.” “Aveva una visione d’insieme della politica ed ha sempre privilegiato l’interesse pubblico ed il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che amministrava. Valori che oggi sono esempio da seguire e guida del nostro lavoro nelladi ...

