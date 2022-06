(Di mercoledì 8 giugno 2022) Hato ila tutta e l’asfalto bagnato ha fatto il resto: ilLuis Carlos Chía ha travolto laClaudia Roncancio, appostata qualche metro dopo la linea d’arrivo per immortalare il marito con la maglia da leader della classifica generale.è avvenuto al termine della terza tappa della Vuelta a. ¡Insólito! El líder de la Vuelta ase estrelló contra su esposa tras pasar la meta. El corredor celebrando su triunfo al llegar a meta no logró frenar y arrolló a su propia esposa, quien se encontraba ubicada en la zona de fotógrafos.???????????? https://t.co/2qbaMTJGvd pic.twitter.com/HDcDwQlkWk — ?Maza? (@MazaCiclismo) June 6, 2022 Roncancio, con un passato dae oggi spesso al seguito del ...

Advertising

Il Fatto Quotidiano

il traguardo e arriva sesto assoluto. Una storia che richiama alla memoria altri episodi di ... Ilschivo che insegna i valori dello sport ai bambini Mauro ha un carattere schivo, o dia ...In più, ildeve porsi nella condizione di "compiere, con la massima libertà, prontezza e ... Ma se tutto ciò non dovesse bastare, il terzo comma dell'articolo 182definitivamente la ... Ciclista taglia il traguardo ma investe la moglie: l’incidente al giro di Colombia – VIDEO È successo in Trentino al memorial Bruno Alverà: il ciclista si è fermato per aiutare Alessandro Zandegiacomo, concludendo poi al sesto posto: «È fatto così» ...RIMINI, 6 GIUGNO 2022 - Vince ancora la Nazionale Italiana, vince ancora uno “sventurato” della ex Gazprom. Dopo il successo di Christian Scaroni nella tappa ...