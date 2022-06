Chiuse le celebrazioni per i 25 anni dalla morte di Padre Damiano - Cronaca - lanazione.it

Advertising

infoitinterno : Roma, celebrazioni 2 giugno: due fermate della metro chiuse e bus deviati - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #Roma, celebrazioni 2 giugno: due fermate della metro chiuse e bus deviati - EnergyWebRadio1 : RT @SkyTG24: #Roma, celebrazioni 2 giugno: due fermate della metro chiuse e bus deviati - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Roma, celebrazioni 2 giugno: due fermate della metro chiuse e bus deviati - danieledv79 : RT @SkyTG24: #Roma, celebrazioni 2 giugno: due fermate della metro chiuse e bus deviati -

LA NAZIONE

Si sono concluse sabato scorso leorganizzate per ricordare il 25esimo anno dalla morte di Padre Damiano da Bozzano. Nato nella frazione massarosese, Padre Damiano si è distinto per 66 anni nell'attività missionaria nel ...A questo scopo furono costruiti una diga speciale, un sistema die stagni e un canale di 24 ... Durante le grandidel XIX secolo, persino la gente comune poteva entrare nel parco per ... Chiuse le celebrazioni per i 25 anni dalla morte di Padre Damiano Si sono concluse sabato scorso le celebrazioni organizzate per ricordare il 25esimo anno dalla morte di Padre Damiano da Bozzano. Nato nella frazione massarosese, Padre Damiano si è distinto per 66 an ...You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site. You may be able to find more information about this and similar content at p ...