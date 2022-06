Chicago Fire 9 debutta su Italia1 oggi con un battesimo di fuoco per Gianna: anticipazioni 8 giugno (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo l’ottimo debutto di Chicago P.D., arriva la sua sorella maggiore a partire da oggi, 8 giugno, ovvero Chicago Fire 9. La serie che ha dato il via al franchise di Dick Wolf questa sera farà capolino su Italia1 con un doppio episodio e un battesimo di fuoco per un’altra new entry ovvero Gianna Mackey, la cara amica di Cruz che sostituirà Emily Foster sull’ambulanza. Ad andare in onda saranno i primi due episodi di Chicago Fire 9 dal titolo battesimo di fuoco e Sotto pressione in cui la Caserma 51 accoglierà un nuovo arrivo, Gianna Mackey, con una prima uscita che sarà un vero e proprio battesimo del fuoco. Nel ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo l’ottimo debutto diP.D., arriva la sua sorella maggiore a partire da, 8, ovvero9. La serie che ha dato il via al franchise di Dick Wolf questa sera farà capolino sucon un doppio episodio e undiper un’altra new entry ovveroMackey, la cara amica di Cruz che sostituirà Emily Foster sull’ambulanza. Ad andare in onda saranno i primi due episodi di9 dal titolodie Sotto pressione in cui la Caserma 51 accoglierà un nuovo arrivo,Mackey, con una prima uscita che sarà un vero e propriodel. Nel ...

