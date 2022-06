Chiara Nasti parla di Zaniolo e del “gamberetto”: «Alcune persone sono ossessionate da me» (FOTO) (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ultimamente Chiara Nasti è finita (ancora una volta) nell’occhio del ciclone: l’influencer di Napoli ha apostrofato il suo ex Nicolò Zaniolo diChiarando che in mezzo alle gambe abbia un “gamberetto”. Oggi l’attuale fidanzata di Mattia Zaccagni è tornata a parlare di quanto successo… Leggi anche: Chiara Nasti, tutti i fidanzati: da Zaniolo a Mattia Zaccagni,... Leggi su donnapop (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ultimamenteè finita (ancora una volta) nell’occhio del ciclone: l’influencer di Napoli ha apostrofato il suo ex Nicolòdindo che in mezzo alle gambe abbia un “”. Oggi l’attuale fidanzata di Mattia Zaccagni è tornata are di quanto successo… Leggi anche:, tutti i fidanzati: daa Mattia Zaccagni,...

Advertising

sportli26181512 : Chiara Nasti: 'Gli ultimi attacchi? Da me non parte mai niente, qualcuno è ossessionato da me'… - FraLauricella : RT @FraLauricella: @perchetendenza Secondo Chiara #Nasti viviamo in un modo in cui tutti sono sfigati, tranne lei e i suoi follower. https:… - ChisariChiara : Questa cosa potrebbe spaventare Chiara Nasti - soicwboy : Chiara Nasti - Frances54325203 : RT @FrisbeeGoat: Il giorno dopo l'ufficialità prepariamoci all'articolo della Rosea: 'Chiara Nasti aveva ragione: ecco perché...' -