Chi non vuole il salario minimo? Politica divisa anche sulla direttiva Ue, da “accordo storico” a “pacco per i lavoratori” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Cosa cambia per l’Italia dopo l’accordo europeo sulla direttiva per “un’equo salario minimo”? Nonostante il ministro del Lavoro Andrea Orlando lo definisca “un assist per i lavoratori“, poco. Perché stabilire quale debba essere un livello “adeguato” di salario minimo è innanzitutto una scelta della Politica e quella italiana resta divisa, governo compreso. Ma non solo. Nei ventuno paesi Ue che l’hanno già adottata, la misura è il frutto di una concertazione tra le parti sociali che da noi è ancora tutta da costruire. Non è nemmeno questione di favorevoli e contrari, che già sarebbe un passo avanti. No, in Italia siamo ancora alle opinioni in ordine sparso. All’indomani dell’accordo, infatti, dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Cosa cambia per l’Italia dopo l’europeoper “un’equo”? Nonostante il ministro del Lavoro Andrea Orlando lo definisca “un assist per i“, poco. Perché stabilire quale debba essere un livello “adeguato” diè innanzitutto una scelta dellae quella italiana resta, governo compreso. Ma non solo. Nei ventuno paesi Ue che l’hanno già adottata, la misura è il frutto di una concertazione tra le parti sociali che da noi è ancora tutta da costruire. Non è nemmeno questione di favorevoli e contrari, che già sarebbe un passo avanti. No, in Italia siamo ancora alle opinioni in ordine sparso. All’indomani dell’, infatti, dalla ...

Advertising

FiorellaMannoia : Io ho fatto la mia vita. Non invidio chi vive la propria gioventù in questo tempo. Una cosa così non l'avevo mai vi… - Giorgiolaporta : Nel '97 un referendum consultivo fu rimandato dal Tar a causa della poca pubblicità. La #Rai sta dando meno dell'1%… - GassmanGassmann : Ma può essere che ogni volta che si celebra il pride che ritengo fondamentale in un paese arretrato ed omofobico co… - tatinap79 : RT @Leonard1306___: Ormai la colpa non è più di chi inganna, ma di chi continua ad obbedire ciecamente senza mai porsi una domanda. - Filippo230796 : @zoe7814 Si deve vergognare chi ancora lo difende non dicendo che ha sbagliato tutto ed è stato veramente pessimo!… -