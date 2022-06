Chi l'ha visto?, anticipazioni della puntata dell'8 giugno (Di mercoledì 8 giugno 2022) In onda questa sera, 8 giugno, su Rai 3, la nuova puntata di “Chi l’ha visto?” ospita i genitori di Angela Celentano, a 26 anni dalla scomparsa dell’allora bambina: uno dei casi più ricorrenti nella storia del... Leggi su today (Di mercoledì 8 giugno 2022) In onda questa sera, 8, su Rai 3, la nuovadi “Chi l’ha?” ospita i genitori di Angela Celentano, a 26 anni dalla scomparsa’allora bambina: uno dei casi più ricorrenti nella storia del...

Advertising

borghi_claudio : @EBurreddu @repubblica Quindi se domani in prima pagina c'è il titolo: 'ammazza uomo a martellate, è socio di BURRE… - Moonlightshad1 : RT @v2Dark: Wrong on so many levels: chi non ha una casa ha bisogno di una casa, non di soluzioni trendy che peraltro trovano spazio giust… - SergioFiscion : @officialmaz Visto contro chi non abbiamo fatto risultato per andare ai mondiali la vittoria di ieri me la prendo con fiducia altro che - shug_larry : OK CHI HA VISTO THE UNTAMED? - VotaSpartaco : RT @v2Dark: Wrong on so many levels: chi non ha una casa ha bisogno di una casa, non di soluzioni trendy che peraltro trovano spazio giust… -