Chi è Valerie, la ragazza ucraina in abito rosso davanti alle macerie (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ha fatto il giro del mondo la foto di Valerie, una ragazza ucraina di 16 anni residente a Kharkiv. Bellissima nel suo vestito rosso da gran sera, circonda dalle macerie della guerra. Una foto di impatto, in cui la bellezza della gioventù, con tutte le sue speranze, si contrappone a uno scenario di violenza e disperazione. La storia di Valerie, pubblicata sul profilo Facebook di Anna Episheva, è diventata virale: la 16enne si è fatta immortalare con l'abito che aveva scelto per il ballo di fine anno, proprio di fronte alla sua scuola dilaniata dalle bombe. … Ho 16 anni… Studiavo alla scuola 134 a Kharkiv… avevo un sacco di amici a scuola, eravamo come una grande famiglia… Con le ragazze stavamo scegliendo gli abiti ed eravamo ...

