Che cosa non torna in Ms Marvel, la (non così) nuova supereroina musulmana di Disney+ (Di mercoledì 8 giugno 2022) Arriva oggi su Disney+ la serie su Ms Marvel ed è subito svolta: la protagonista infatti è una supereroina musulmana. In realtà la svolta è così così, mi assicurano persone che se ne intendono, poiché il personaggio di Ms Marvel risale al 1977 e la sua identità musulmana – è Kamala Khan, una sedicenne di origine pakistana capace di allungarsi o restringersi a piacimento mentre si barcamena fra famiglia tradizionalista e società permissiva – è stata svelata nove anni fa. Fatto sta che ce ne siamo accorti solo adesso, quindi i giornali fanno gran titoli sul nuovo immaginario inclusivo di fumetti e derivati. Ultimamente in effetti la Marvel sta dando molto spazio a protagonisti che appartengono a minoranze: c’è stato il supereroe ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 giugno 2022) Arriva oggi sula serie su Msed è subito svolta: la protagonista infatti è una. In realtà la svolta è, mi assicurano persone che se ne intendono, poiché il personaggio di Msrisale al 1977 e la sua identità– è Kamala Khan, una sedicenne di origine pakistana capace di allungarsi o restringersi a piacimento mentre si barcamena fra famiglia tradizionalista e società permissiva – è stata svelata nove anni fa. Fatto sta che ce ne siamo accorti solo adesso, quindi i giornali fanno gran titoli sul nuovo immaginario inclusivo di fumetti e derivati. Ultimamente in effetti lasta dando molto spazio a protagonisti che appartengono a minoranze: c’è stato il supereroe ...

Advertising

CottarelliCPI : Sono proprio stufo di sentire propagandisti russi invitati nei nostri talk show. Ha fatto bene Sallusti ad andarsen… - AzzolinaLucia : Oggi ci sono salari in Italia più simili allo sfruttamento che al lavoro. M5s da mesi chiede una legge sul… - GassmanGassmann : Ma può essere che ogni volta che si celebra il pride che ritengo fondamentale in un paese arretrato ed omofobico co… - Tangotredici : @ItaliaViva @matteorenzi È già stato costruito. Ma non lo ha recepito anzi e la cosa che odia da anni pensando che… - _lesfleursdusab : Comunque una cosa su cui mi viene da riflettere è che alle elementari non mi sono mai vergognata di essere me, nel… -