Charlene di Monaco, la ‘tragedia’ non ha fine: purtroppo per lei non c’è nulla da fare (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un nuovo problema si è affacciato nella vita di Charlene, Principessa di Monaco che purtroppo non riesce a ritrovare la serenità Fino a pochi giorni fa sembrava ormai prossima alla piena ripresa, soprattutto dopo il Gran Premio di Formula 1 tenutosi a Montecarlo. Per l’occasione infatti, la Principessa ha assistito alla gara insieme a suo marito Alberto, regalando sorrisi ai presenti ed anche ai fotografi. Il cuore dei suoi fan e delle persone a lei care si è riempito di gioia nel vederla tranquilla e spensierata, in special modo a seguito del periodo nero che è stata costretta ad affrontare nell’ultimo anno. Charlene di Monaco (Websource)purtroppo però, il cammino di recupero di Charlene è stato nuovamente interrotto. Alla sua porta hanno bussato ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un nuovo problema si è affacciato nella vita di, Principessa dichenon riesce a ritrovare la serenità Fino a pochi giorni fa sembrava ormai prossima alla piena ripresa, soprattutto dopo il Gran Premio di Formula 1 tenutosi a Montecarlo. Per l’occasione infatti, la Principessa ha assistito alla gara insieme a suo marito Alberto, regalando sorrisi ai presenti ed anche ai fotografi. Il cuore dei suoi fan e delle persone a lei care si è riempito di gioia nel vederla tranquilla e spensierata, in special modo a seguito del periodo nero che è stata costretta ad affrontare nell’ultimo anno.di(Websource)però, il cammino di recupero diè stato nuovamente interrotto. Alla sua porta hanno bussato ...

Advertising

infoitcultura : Charlene di Monaco positiva al Covid: la principessa è in isolamento - infoitcultura : Non c'è pace per Charlene di Monaco: la principessa è positiva al Covid - infoitcultura : Charlene di Monaco, pronta al forfait: cosa succede se salta il Ballo della Rosa - Ingrid85019794 : Charlene di Monaco Ha il covid Gentiloni ha il #covid Ma ... - SkyTG24 : Charlene di Monaco positiva al #Covid19: la principessa è in isolamento -