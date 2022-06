Chanel, Louis Vuitton e Gucci: le nuove Cruise 2023 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una collezione nata dalla nostalgia e accompagnata dal desiderio di ricordare un passato indimenticabile che ha come protagonista il precedente direttore creativo, Karl Lagerfeld.Chanel scende in pista e il circuito scelto non poteva che essere quello del Principato di Monaco, rispolverando e rafforzando il legame che li lega da anni. Sofia e Roman Coppola svelano nel teaser pre-show angoli magici della Villa La Vigie, residenza estiva del Kaiser, e del Monte-Carlo Beach Hotel che farà da sfondo per la sfilata.Una collezione ricca di richiami, partendo dal numero 5 - simbolo del celebre profumo lanciato il 5º giorno del quinto mese dell’anno, numero fortunato per Mademoiselle Coco - che ritroviamo sui caschi portati a mano, fino alle tute da pilota o da meccanico di Formula 1. Ispirandosi alle ragazze di Helmut Newton, ai casinò e alle corse, Virginie Viard crea una ... Leggi su panorama (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una collezione nata dalla nostalgia e accompagnata dal desiderio di ricordare un passato indimenticabile che ha come protagonista il precedente direttore creativo, Karl Lagerfeld.scende in pista e il circuito scelto non poteva che essere quello del Principato di Monaco, rispolverando e rafforzando il legame che li lega da anni. Sofia e Roman Coppola svelano nel teaser pre-show angoli magici della Villa La Vigie, residenza estiva del Kaiser, e del Monte-Carlo Beach Hotel che farà da sfondo per la sfilata.Una collezione ricca di richiami, partendo dal numero 5 - simbolo del celebre profumo lanciato il 5º giorno del quinto mese dell’anno, numero fortunato per Mademoiselle Coco - che ritroviamo sui caschi portati a mano, fino alle tute da pilota o da meccanico di Formula 1. Ispirandosi alle ragazze di Helmut Newton, ai casinò e alle corse, Virginie Viard crea una ...

oh_to_be_a_bot : RT @Feroxsz: Oh to be a Chanel, Miu Miu, Dior, Versace, Viviene Westwood, Louis Vuitton, YSL, Versace, Fendi, Coperni, Isabel Marant, Jacqu… - Feroxsz : Oh to be a Chanel, Miu Miu, Dior, Versace, Viviene Westwood, Louis Vuitton, YSL, Versace, Fendi, Coperni, Isabel Ma… -