Cessate il fuoco ora? Un favore a Putin. L'ex capo dell'MI6 contro Macron (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un Cessate il fuoco prematuro in Ucraina "aiuterà" il leader russo Vladimir Putin "a strappare la vittoria dalle grinfie della sconfitta. Nessun leader occidentale dovrebbe essere suo complice". È un avvertimento chiaro e rivolto soprattutto al presidente francese Emmanuel Macron (ma anche a Henry Kissinger, ex segretario di Stato americano) quello inviato da Sir John Sawers, ex diplomatico britannico e capo del Secret Intelligence Service (MI6) dal 2009 al 2014, sul Financial Times. "L'Occidente ha due obiettivi nella guerra in Ucraina: sostenere la sovranità ucraina e dissuadere la Russia da attacchi simili a Paesi europei in futuro", scrive L'ex capo dell'agenzia d'intelligence estera britannica. Dopo gli sviluppi nel Donbass, però, diversi leader, in particolare ...

matteosalvinimi : Perché la guerra non duri altri 100 giorni io lavoro per la Pace, il dialogo, il cessate il fuoco e il disarmo. Non… - matteosalvinimi : Noi da settimane lavoriamo per la pace, dialogando con tutti per arrivare ad un cessate il fuoco, mentre il PD parl… - GiovaQuez : Salvini: 'Non mi voglio sostituire a nessuno, non chiedo medaglie ma rispetto. Salvini parla con i russi, se devo c… - Flavr7 : RT @Michele_Arnese: “Ora nell’amministrazione Biden sta prevalendo una linea favorevole al cessate il fuoco in Ucraina”. (Maurizio Molinari… - Manuel31816032 : @Michele_Arnese Frasi che non vogliono dire nulla, perché tutti sono favorevoli al cessate il fuoco, tranne la Russia. -