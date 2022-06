Cerveteri, nasce il primo Centro Antiviolenza territoriale: come e chi può fare domanda per la gestione (Di mercoledì 8 giugno 2022) Cerveteri – A Cerveteri nasce il primo Centro Antiviolenza territoriale, per combattere la violenza sulle donne. Un servizio di accoglienza e supporto alle donne e ai loro figli minori, vittime di violenza o che si trovino esposte a minacce di ogni forma, indipendentemente dal luogo di residenza. Questa mattina, 08 giugno 2022, il Comune di Cerveteri ha pubblicato il bando per l’affidamento del servizio che avrà un costo omnicomprensivo di 67mila euro. “Il Centro Antiviolenza è uno spazio indispensabile sul quale abbiamo lavorato intensamente – dichiara il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – e finalmente, grazie a un finanziamento della Regione Lazio anche la nostra città può vantare un servizio ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 giugno 2022)– Ail, per combattere la violenza sulle donne. Un servizio di accoglienza e supporto alle donne e ai loro figli minori, vittime di violenza o che si trovino esposte a minacce di ogni forma, indipendentemente dal luogo di residenza. Questa mattina, 08 giugno 2022, il Comune diha pubblicato il bando per l’affidamento del servizio che avrà un costo omnicomprensivo di 67mila euro. “Ilè uno spazio indispensabile sul quale abbiamo lavorato intensamente – dichiara il sindaco diAlessio Pascucci – e finalmente, grazie a un finanziamento della Regione Lazio anche la nostra città può vantare un servizio ...

