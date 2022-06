Castel Volturno, morto da eroe: mamma dei bimbi scappata dal lido dopo il salvataggio (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ morto da eroe Rahhal Ammari, marocchino di 42 anni. L’uomo nella mattinata di ieri si è tuffato nelle acque agitate del mare di Castel Volturno per trarre in salvo due bambini di sei e otto anni che stavano annegando. Il gestore del “lido dei Gabbiani” al Villaggio Coppola è stato inghiottito dal mare, stroncato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’daRahhal Ammari, marocchino di 42 anni. L’uomo nella mattinata di ieri si è tuffato nelle acque agitate del mare diper trarre in salvo due bambini di sei e otto anni che stavano annegando. Il gestore del “dei Gabbiani” al Villaggio Coppola è stato inghiottito dal mare, stroncato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

