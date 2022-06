Casoria | l’assessore Brancaccio firma il contratto istituzionale alla presenza di Mara Carfagna

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Giornata importante quella di ieri, martedì 7 giugno, per la città di. Nell’ambito deldi sviluppo “dTerra dei Fuochi al Giardino d’Europa”, è statoto ilper l’ottenimento del finanziamento di circa 3 milioni di euro per il progetto denominato “interventi di rigenerazione urbana tramite l’applicazione riqualificazione di elementi di arredo urbano e di strade comunali”di, ministra per il Sud e la coesione territoriale. Per l’amministrazione comunale, laè stata apposta dalai Lavori Pubblici, Luca: “Per me un onore ...