Casoria | firmato contratto istituzionale | presente la ministra Carfagna

(Di mercoledì 8 giugno 2022)di sviluppo “dalla Terra dei Fuochi al Giardino d’Europa” per un finanziamento di circa 3 milioni di euro. Presenti laMarae don Maurizio Patriciello. L’assessore Brancaccio: “Grande risultato per la città”. Giornata importante quella di ieri, martedì 7 giugno, per la città di. Nell’ambito deldi

Teleclubitalia.it

Attraversa tutta l'area a nord di Napoli e, precisamente in sequenza, i comuni di Arzano, Casavatore,, Frattamaggiore, Crispano, Frattaminore, Orta di Atella, Caivano e Marcianise. La ex ...... in Campania (, Aurno Marcianise) in Emilia Romagna (Casalecchio di Reno, Reggio nell'Emilia)... Il nuovo lungometraggioda Costanzo, tra l'altro sceneggiatore di diverse pellicole di ... Casoria, il sindaco Bene azzera la Giunta: chi sono i nuovi assessori