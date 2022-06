Caso Benusiglio | l’ex fidanzato di Carlotta condannato a sei anni

(Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Marco Venturi,di, non è l’assassino della 37enne stilista ma ha responsabilità nella morte della giovane trovata senza vita in piazza Napoli a Milano la mattina del 31 maggio del 2016. Lo ha stabilito il gup Raffaella Mascarino che hal’imputato a 6di carcere riqualificando l’accusa da omicidio volontario in “morte come conseguenza di altro reato” e riconoscendo gli episodi di lesioni (tranne uno) e stalking. Riconosciuto il risarcimento (provvisionale) per la sorella Giorgia e la madre Giovanna Palazzi, parti civili nel processo con rito abbreviato, pari a 200mila euro a testa. Le motivazioni della sentenza saranno rese note tra 90 giorni. “Siamo contente che la responsabilità sia stata ricondotta a Marco Venturi, ...

