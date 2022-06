CartaBianca, Mauro Corona commuove il pubblico: “Non hai coscienza, ma ti chiedo di restituire il cellulare alla mamma di Gianluca”. E offre 5000 euro al ladro (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Caro ladro, ti prego, assieme a tutti gli italiani, ti preghiamo. Se lì c’erano solo 30 euro, vieni qui e te ne do 5000. Non ti chiedo di metterti una mano sulla coscienza perché non ce l’hai. Ma devi restituire il cellulare alla mamma di Gianluca, ti prego”. Con queste parole Mauro Corona si è rivolto a chi ha derubato la mamma di Gianluca Boscolo Bielo, il 18enne di Valli (Chioggia), morto un anno e mezzo fa a causa di un tumore raro. L’intervento dello scrittore, come sempre, in apertura della puntata di CartaBianca in onda su RaiTre. Il ladro ha derubato la mamma di Gianluca del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Caro, ti prego, assieme a tutti gli italiani, ti preghiamo. Se lì c’erano solo 30, vieni qui e te ne do. Non tidi metterti una mano sullaperché non ce l’hai. Ma deviildi, ti prego”. Con queste parolesi è rivolto a chi ha derubato ladiBoscolo Bielo, il 18enne di Valli (Chioggia), morto un anno e mezzo fa a causa di un tumore raro. L’intervento dello scrittore, come sempre, in apertura della puntata diin onda su RaiTre. Ilha derubato ladidel ...

