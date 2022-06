Carrelli di plastica | Dalla frutta ai latticini, fotografate gli imballaggi monouso inutili sugli scaffali del vostro supermercato (Di mercoledì 8 giugno 2022) I ‘Carrelli di plastica’ si riempiono, soprattutto, negli esercizi della grande distribuzione organizzata. Ed è per questo che la campagna portata avanti da ilfattoquotidiano.it e da Greenpeace è giunta a un altro step cruciale. Da un lato vi raccontiamo subito cosa stanno facendo (o non stanno facendo) i supermercati europei per ridurre la loro impronta di plastica (leggi qui l’articolo), dall’altro vi anticipiamo che in queste settimane stiamo chiedendo alle principali catene italiane della grande distribuzione organizzata quali sono le azioni intraprese per ridurre gli imballaggi di plastica venduti. Vi racconteremo, dunque, se e cosa ci hanno risposto. Nel frattempo, però, chiediamo a sostenitori e lettori de ilfattoquotidiano.it di essere i nostri occhi e aiutarci a verificare cosa avviene davvero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) I ‘di’ si riempiono, soprattutto, negli esercizi della grande distribuzione organizzata. Ed è per questo che la campagna portata avanti da ilfattoquotidiano.it e da Greenpeace è giunta a un altro step cruciale. Da un lato vi raccontiamo subito cosa stanno facendo (o non stanno facendo) i supermercati europei per ridurre la loro impronta di(leggi qui l’articolo), dall’altro vi anticipiamo che in queste settimane stiamo chiedendo alle principali catene italiane della grande distribuzione organizzata quali sono le azioni intraprese per ridurre glidivenduti. Vi racconteremo, dunque, se e cosa ci hanno risposto. Nel frattempo, però, chiediamo a sostenitori e lettori de ilfattoquotidiano.it di essere i nostri occhi e aiutarci a verificare cosa avviene davvero ...

