Caro gasolio | marinerie siciliane a rischio collasso

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Palermo – Il costo delalle stelle rischia di portare alil settore della pesca in Sicilia. Il grido di allarme arriva dalledell’Isola, dove nelle ultime settimane stanno montando rabbia e disagio tra gli operatori del settore.Fortemente preoccupate per la sorte delle imprese e dei tanti lavoratori della pesca Legacoop Sicilia, Confcooperative, Unci e Unicoop, lanciano un sos unitario: «Non possiamo che stare al fianco delle nostre cooperative, dei lavoratori e delle marineria in un momento complicato e difficile che rischia di pregiudicare un settore decisivo per l’economia dei nostri territori», dicono i rappresentanti del movimento cooperativo. E fanno proprio l’appello dellecon cui si chiede al governo della regione di introdurre misure ...

Advertising

Adnkronos : Caro gasolio, l'allarme della Federazione armatori #Sicilia: 'Il sistema pesca nella regione e nel resto d'#Italia… - GiornaleLORA : Pesca: caro-gasolio e sicurezza nel Mediterraneo, Unioncamere Sicilia esprime solidarietà a marinerie dell’isola - PAOLAMALACRIDA : RT @Adnkronos: Caro gasolio, l'allarme della Federazione armatori #Sicilia: 'Il sistema pesca nella regione e nel resto d'#Italia va verso… - anarcomico : RT @localteamtv: Pescherecci fermi a Manfredonia, il blocco contro il caro gasolio #Manfredonia #protesta #blocco #pescherecci #pescatori… - marcellomaggio : @M5S_Camera @micillom5s 1/2 La legge salvamare mentre affossano i pescatori col caro-gasolio! Geni! Come sempre i… -

Con ilnon conviene piu' mettere le barche in mare. Un piccolo peschereccio spende fino a 5/6.000 euro a settimana, quelli piu' grandi fino a 60.000: cifre insostenibili anche in ...Continua la protesta dei pescatori che da settimane hanno sollevato l'attenzione sulla problematica relativa al. Dopo i sit - in, incontri e flash mob questa mattina, 8 giugno, è comparso un fantoccio gonfiabile vestito da pescatore e impiccato davanti al mercato ittico. Si tratta chiaramente di ...Da tre giorni, per protestare contro il “caro gasolio” i pescatori di Licata non escono in mare. Forse domani andranno a protestare a Roma, ma denunciano: “Non abbiamo la solidarietà della nostra ...MANFREDONIA (FOGGIA), 08/06/2022 - (ansa) Continua anche in Puglia la protesta dei pescatori per il caro gasolio.