Caro benzina e taglio accise: il piano del Governo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Resta sotto i riflettori il tema del Caro carburante, con la benzina che torna a sfiorare i 2 euro al litro, dopo essere arrivata a marzo al picco di quasi 2,5 euro in alcune zone d’Italia. Nel dettaglio, secondo l’ultima media rilevata dall’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico, la benzina self service è arrivata a 1,969 euro al litro (con picchi di 1,986), mentre il gasolio è a 1,879 euro al litro (con picchi di 1,986). Quanto al servito si è già sopra i 2 euro: 2,1 per la benzina e 2,015 per il diesel. Caro carburante, il piano del Governo Insomma, un altro dossier bollente (e non per le temperature) sul tavolo di Palazzo Chigi mentre i avvicina la data di scadenza del taglio delle accise, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 8 giugno 2022) Resta sotto i riflettori il tema delcarburante, con lache torna a sfiorare i 2 euro al litro, dopo essere arrivata a marzo al picco di quasi 2,5 euro in alcune zone d’Italia. Nel det, secondo l’ultima media rilevata dall’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico, laself service è arrivata a 1,969 euro al litro (con picchi di 1,986), mentre il gasolio è a 1,879 euro al litro (con picchi di 1,986). Quanto al servito si è già sopra i 2 euro: 2,1 per lae 2,015 per il diesel.carburante, ildelInsomma, un altro dossier bollente (e non per le temperature) sul tavolo di Palazzo Chigi mentre i avvicina la data di scadenza deldelle, ...

Advertising

Giorgio_030 : @sara_turetta @SavetheDogsSTD E noi qui che ci preoccupiamo per il caro benzina. - RodolfoZattera : @ladyonorato Lo ringrazio anch'io per il caro benzina ( che schifo) ciao Rodolfo ?? attendo una tua risposta grazie mille ciao ?? - JolietJackBlues : RT @m_spagna: Ma veramente ci stiamo abituando che la benzina e il gasolio costino quasi 4.000 lire, così fa più effetto, e un kg di pane a… - cino_1969 : RT @m_spagna: Ma veramente ci stiamo abituando che la benzina e il gasolio costino quasi 4.000 lire, così fa più effetto, e un kg di pane a… - JPCK72 : RT @CancAtomic: Ti lamenti del caro vita? Hai la ???? sui social e sul balcone? Hai le idee confuse! Nessuno tifa per la tempesta e si la… -