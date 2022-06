Carmen Russo pubblica ‘Tuca Tuca Remix’: «Un omaggio alla regina della televisione» (Di mercoledì 8 giugno 2022) Esce il 10 giugno la versione remix del celebre ‘Tuca Tuca’ di Raffaella Carrà interpretata da Carmen Russo. Funweek. Leggi su funweek (Di mercoledì 8 giugno 2022) Esce il 10 giugno la versione remix del celebre’ di Raffaella Carrà interpretata da. Funweek.

Advertising

CorriereQ : Carmen Russo: TUCA TUCA REMIX. Fuori il 10 giugno un omaggio alla Carrà, regina della televisione italiana - RevenewsI : Esce il 10 giugno la versione remix del celebre #TucaTuca di Raffaella Carrà interpretata da #CarmenRusso… - DanieleMignardi : ??FUORI DAL 10 GIUGNO?? in rotazione radiofonica e nelle migliori piattaforme streaming e digital store: Carmen Russo… - zazoomblog : In uscita Tuca Tuca remix: l’omaggio di Carmen Russo a Raffaella Carrà col ballo che rivoluzionò la tv - #uscita… - SecolodItalia1 : In uscita Tuca Tuca remix: l’omaggio di Carmen Russo a Raffaella Carrà col ballo che rivoluzionò la tv… -