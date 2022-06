Carlotta Benusiglio, la stilista trovata impiccata: 6 anni all’ex compagno (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'ex fidanzato della stilista trovata morta in piazza Napoli, a Milano, il 31 maggio del 2016, è stato condannato a 6 anni. La decisione del gup: "Morte in conseguenza di altro reato" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'ex fidanzato dellamorta in piazza Napoli, a Milano, il 31 maggio del 2016, è stato condannato a 6. La decisione del gup: "Morte in conseguenza di altro reato"

Advertising

Agenzia_Ansa : Condannato a sei anni di reclusione per morte come conseguenza di altro reato, Marco Venturi, fidanzato della stili… - news_mondo_h24 : Carlotta si è impiccata, ma la colpa è dell’ex: condannato a sei anni - TuttoSuMilano : Carlotta Benusiglio, la stilista trovata impiccata a #Milano: morte a seguito di lesioni e stalking, 6 anni... - Tg3web : È stato condannato a 6 anni di carcere per morte in conseguenza di altro reato l'ex fidanzato di Carlotta Benusigli… - annamfiore : Carlotta Benusiglio, la stilista trovata impiccata a Milano: morte a seguito di lesioni e stalking, 6 anni all’ex c… -