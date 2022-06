Candida | la nonna italiana dei record | ecco che ha fatto a 100 anni “Non ci credo ancora”

(Di mercoledì 8 giugno 2022)Uderzo,da: 100compiuti e la notizia corre veloce sul web. Residente a Sarcelo nel Vicentino,Uderzo ha ricevuto la notizia più bella. Del tutto autonoma, l’anziana donna è nota a tutti per la sua energia. Non solo mamma di GiSalin, ma anchedi due nipoti, Carlo e Stafania, e bisper cinque volte di Nicolò, Adele, Gioele, Ines e Daria.racconta il suo nuovo traguardo nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera. Classe 1922,Uderzo è per tutti un modello di forte ispirazione. La donna è stata premiata dopo 37di presenza e attivismo con una targa da ...

Lavicentina è una grande sportiva ed una grande camminatrice tanto che fino a poco tempo fa non si perdeva una marcia. Alla signoranon servono pastiglie o medicine, come ha raccontato ..., classe 1922, continua a muoversi in auto e in bici per andare a trovare la sorella ma ... Mamma di Gianni Salin,di due nipoti e bisnonna per cinque volte (in occasione del 50° ...La signora di Breganze (Vicenza), ci vede benissimo, ragiona e sa guidare l'auto. Tra le passioni della sua vita, la marcia ...«Ogni domenica alle 6 sono pronta a partire - racconta - da sola o coi miei amici parto per la mia camminata domenicale. anni le hanno rinnovato la patente per altri due anni: Candida Uderzo ci vede b ...