Campania, stop al caldo: scatta l’allerta meteo. Previsti temporali e grandinate (Di mercoledì 8 giugno 2022) C’è l’allerta meteo della regione Campania per la giornata di domani, 9 giugno. Previsto l’arrivo di una perturbazione che porterà pioggia e temporali in gran parte della Regione. Campania, allerta meteo per il 9 giugno l’allerta con criticità idrogeologica di colore giallo è valida dalle 9 alle 21 di domani. Si prevedono locali rovesci, anche intensi. I L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) C’èdella regioneper la giornata di domani, 9 giugno. Previsto l’arrivo di una perturbazione che porterà pioggia ein gran parte della Regione., allertaper il 9 giugnocon criticità idrogeologica di colore giallo è valida dalle 9 alle 21 di domani. Si prevedono locali rovesci, anche intensi. I L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

