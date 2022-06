Callipo, premio produzione e buoni benzina per 497 lavoratori (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Per l'ottavo anno consecutivo, il Gruppo Callipo riconosce ai propri collaboratori un premio di produzione di 800 euro per condividere le performance positive ottenute nel 2021 e quest'anno aggiunge anche un ulteriore benefit, buoni benzina del valore di 200 euro, per essere vicini ai 497 lavoratori in un momento storico di rincari e spese elevate. Ha già provveduto, inoltre, a stipulare l'accordo aziendale relativo al premio di produttività per l'anno 2022. I consumatori premiano Callipo scegliendo la qualità dei suoi prodotti e l'azienda è vicina ai propri collaboratori per ringraziarli dei sacrifici, dell'impegno profuso e del grande senso di responsabilità dimostrati soprattutto negli ultimi due anni, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Per l'ottavo anno consecutivo, il Grupporiconosce ai propri collaboratori undidi 800 euro per condividere le performance positive ottenute nel 2021 e quest'anno aggiunge anche un ulteriore benefit,del valore di 200 euro, per essere vicini ai 497in un momento storico di rincari e spese elevate. Ha già provveduto, inoltre, a stipulare l'accordo aziendale relativo aldi produttività per l'anno 2022. I consumatori premianoscegliendo la qualità dei suoi prodotti e l'azienda è vicina ai propri collaboratori per ringraziarli dei sacrifici, dell'impegno profuso e del grande senso di responsabilità dimostrati soprattutto negli ultimi due anni, ...

Advertising

LocalPage3 : Callipo, premio produzione e buoni benzina per 497 lavoratori - StraNotizie : Callipo, premio produzione e buoni benzina per 497 lavoratori - foodaffairs_it : Premio di produzione e buoni penzina per i dipendenti del Gruppo Callipo -