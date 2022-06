Calciomercato Sassuolo, non solo Serie A: tre top club europei piombano su Scamacca! (Di mercoledì 8 giugno 2022) Le doti ce le ha, gli occhi di quasi tutta Europa pure: di chi stiamo parlando? Di Gianluca Scamacca, attaccante che quest’anno si è messo in luce con il Sassuolo di Dionisi. Come detto quasi tutto il continente lo tiene d’occhio, non è peraltro la prima volta, non foss’altro che già da ragazzino aveva attirato gli emissari del PSV Eindhoven che lo avevano voluto fortemente portare nei Paesi Bassi. Adesso, dopo la straordinaria annata in neroverde, il palcoscenico si è notevolmente allargato, permettendogli di poter sognare in grande. Scamacca Sassuolo CalciomercatoA parlarne in merito è infatti il Corriere dello Sport, secondo il quale: “Psg, Arsenal e Borussia Dortmund lo corteggiano da tempo, ma non si esclude l’inserimento di nuovi club. Il prezzo, intanto, è già fissato: 45 milioni di euro, magari con bonus ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022) Le doti ce le ha, gli occhi di quasi tutta Europa pure: di chi stiamo parlando? Di Gianluca Scamacca, attaccante che quest’anno si è messo in luce con ildi Dionisi. Come detto quasi tutto il continente lo tiene d’occhio, non è peraltro la prima volta, non foss’altro che già da ragazzino aveva attirato gli emissari del PSV Eindhoven che lo avevano voluto fortemente portare nei Paesi Bassi. Adesso, dopo la straordinaria annata in neroverde, il palcoscenico si è notevolmente allargato, permettendogli di poter sognare in grande. ScamaccaA parlarne in merito è infatti il Corriere dello Sport, secondo il quale: “Psg, Arsenal e Borussia Dortmund lo corteggiano da tempo, ma non si esclude l’inserimento di nuovi. Il prezzo, intanto, è già fissato: 45 milioni di euro, magari con bonus ...

