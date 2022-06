Calciomercato Napoli, Broja si allontana? La notizia che può cambiare tutto a sorpresa (Di mercoledì 8 giugno 2022) Le porte del Calciomercato si apriranno ufficialmente a breve ma nelle ultime settimane sono stati fatti comunque diversi nomi: molti di questi, come Armando Broja, sono stati accostati a più riprese al Napoli di Luciano Spalletti, che gradirebbe molto il profilo del centravanti albanese in forza al Chelsea. Proprio per quanto concerne il giovane attaccante, in questa stagione in prestito al Southampton, i Blues avrebbero preso un’importante decisione. Armando Broja Calciomercato (Getty Images) Broja si allontana dal Napoli: la notizia Armando Broja e il Napoli si allontanano sempre più, a piccoli passi: secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla redazione di ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 8 giugno 2022) Le porte delsi apriranno ufficialmente a breve ma nelle ultime settimane sono stati fatti comunque diversi nomi: molti di questi, come Armando, sono stati accostati a più riprese aldi Luciano Spalletti, che gradirebbe molto il profilo del centravanti albanese in forza al Chelsea. Proprio per quanto concerne il giovane attaccante, in questa stagione in prestito al Southampton, i Blues avrebbero preso un’importante decisione. Armando(Getty Images)sidal: laArmandoe ilsino sempre più, a piccoli passi: secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla redazione di ...

