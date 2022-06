Calciomercato Milan: si avvicina Lang? Il Bruges ha ufficializzato il sostituto (Di mercoledì 8 giugno 2022) del talento che potrebbe approdare in rossonero Il Brugges ha acquistato il talento offensivo Ferran Jutgla dal Barcellona per 5 milioni di euro. È ufficiale il trasferimento dello spagnolo, che approda in Belgio dopo essere finito ai margini del progetto di Xavi. Una mossa che il club belga ha effettuato come precauzione in vista delle probabili partenze di Noa Lang e Charles De Keteleare, entrambi obiettivi del Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) del talento che potrebbe approdare in rossonero Il Brugges ha acquistato il talento offensivo Ferran Jutgla dal Barcellona per 5 milioni di euro. È ufficiale il trasferimento dello spagnolo, che approda in Belgio dopo essere finito ai margini del progetto di Xavi. Una mossa che il club belga ha effettuato come precauzione in vista delle probabili partenze di Noae Charles De Keteleare, entrambi obiettivi del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

