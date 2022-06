Calciomercato Juventus, doppia cessione al Monza: lasciano in due (Di mercoledì 8 giugno 2022) La Juventus, in questa sessione di mercato, sta pensando a come sfoltire la rosa; da questo punto di vista in due potrebbero andare al Monza. Una rosa da rinforzare ma anche da sfoltire; la Juventus, in vista della prossima stagione, deve regalare ad Allegri una squadra che possa tornare a vincere in Italia ed essere grande protagonista a livello internazionale. Non è semplice come obiettivo considerando la necessità di intervenire in più reparti, dalla difesa al centrocampo (dove il tecnico ha bisogno, probabilmente, di due giocatori) passando per l’attacco dove il rischio è quello di una vera e propria rivoluzione esclusi Vlahovic e Chiesa. LaPressePer rinforzare la rosa nel migliore dei modi, la Juventus conta anche di sfoltire la rosa con una serie di giocatori che, per un motivo o per l’altro, non sembrano ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 8 giugno 2022) La, in questa sessione di mercato, sta pensando a come sfoltire la rosa; da questo punto di vista in due potrebbero andare al. Una rosa da rinforzare ma anche da sfoltire; la, in vista della prossima stagione, deve regalare ad Allegri una squadra che possa tornare a vincere in Italia ed essere grande protagonista a livello internazionale. Non è semplice come obiettivo considerando la necessità di intervenire in più reparti, dalla difesa al centrocampo (dove il tecnico ha bisogno, probabilmente, di due giocatori) passando per l’attacco dove il rischio è quello di una vera e propria rivoluzione esclusi Vlahovic e Chiesa. LaPressePer rinforzare la rosa nel migliore dei modi, laconta anche di sfoltire la rosa con una serie di giocatori che, per un motivo o per l’altro, non sembrano ...

Advertising

GiovaAlbanese : Nel dialogo tra #Juventus e #AtleticoMadrid non solo #Morata: lo scambio con #Kean è un tema, ma la pedina che potr… - Gazzetta_it : Il Barcellona molla Di Maria, la Juve aspetta una risposta a ore - GiovaAlbanese : #DiMaria, risposta da dentro o fuori nelle prossime 24 ore: la #Juventus aveva concesso tempo fino a metà settimana… - Joshua4ita : RT @GiovaAlbanese: Il dialogo tra la #Juventus e #DiMaria va avanti. Come quello con l'#AtleticoMadrid per trattenere #Morata a Torino. Nes… - sportli26181512 : Juve su Kostic, il ds dell'Eintracht: 'A breve si decide il suo futuro': 'Gli abbiamo offerto un rinnovo importante… -