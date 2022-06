Calciomercato Inter, per Lukaku il Chelsea vuole una contropartita: le possibilità (Di mercoledì 8 giugno 2022) Secondo il Corriere della Sera, il Chelsea, che nelle scorse ore ha aperto al ritorno in prestito di Lukaku all’Inter. Ma allo stesso tempo ha chiesto al club nerazzurro di inserire nell’affare una contropartita per cercare di non uscirne svantaggiato dal punta di vista economico. I nomi che circolano in queste ore sono: Lautaro, Bastoni, Skriniar e Barella. Giocatori che la dirigenza Interista non vuole assolutamente privarsene, e che punta su di loro per raggiungere la seconda stella nella prossima stagione. Lukaku Inter Chelsea Il belga dal canto suo, dopo una stagione negativa in Inghilterra, vuole tornare a tutti i costi a Milano, e per farlo è disposto a dimezzarsi lo stipendio. L’affare però deve ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022) Secondo il Corriere della Sera, il, che nelle scorse ore ha aperto al ritorno in prestito diall’. Ma allo stesso tempo ha chiesto al club nerazzurro di inserire nell’affare unaper cercare di non uscirne svantaggiato dal punta di vista economico. I nomi che circolano in queste ore sono: Lautaro, Bastoni, Skriniar e Barella. Giocatori che la dirigenzaista nonassolutamente privarsene, e che punta su di loro per raggiungere la seconda stella nella prossima stagione.Il belga dal canto suo, dopo una stagione negativa in Inghilterra,tornare a tutti i costi a Milano, e per farlo è disposto a dimezzarsi lo stipendio. L’affare però deve ...

