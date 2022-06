Calcio | Nazionale | Bonucci e Belotti lasciano il ritiro di Coverciano

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Firenze, 8 giu. - (Adnkronos) - Dopo il successo sull'Ungheria, laè rientrata nella notte ae nel pomeriggio tornerà ad allenarsi in vista degli ultimi due impegni di Nations League. Come annunciato ieri sera in conferenza stampa da Roberto Mancini, hanno lasciato ilLeonardoe Andrea. Sono quindi 32 gli Azzurri a disposizione del Ct per le sfide con Inghilterra e Germania, in programma rispettivamente sabato 11 giugno a Wolverhampton e martedì 14 giugno a Monchengladbach.