Calcio | Koulibaly | ' futuro? Non so ancora cosa accadrà'

Dakar, 8 giu. - (Adnkronos) - "Al momento penso al Senegal e poi me ne andrò in vacanza. Non voglio mentirvi, non so cosa accadrà nel mio futuro. In questo periodo non ho avuto modo di parlare con nessuno della questione, ero concentrato solo su queste due partite con la Nazionale". Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly si esprime così in merito al suo futuro. Il trentenne senegalese ha il contratto con gli azzurri in scadenza nel giugno 2023. "Ora passerò qualche giorno di vacanza qui in Senegal, una volta in Europa vedremo cosa accadrà", aggiunge Koulibaly ai microfoni di Seneweb.

