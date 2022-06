Calcio, ecco le 10 squadre italiane più popolari sui social. Prime Inter e Milan. Napoli quarta, dopo la Roma (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Napoli è al quarto posto in Italia tra le squadre più popolari in base al numero di follower di Instagram e Facebook e alle visualizzazioni di TikTok. E’ quanto emerge da un indagine svolta sul campionato italiano di Calcio di serie A. Il sito di comparazione EnjoyTravel.com ha collaborato con Big 7 Travel per individuare le 10 squadre di Calcio più longeve in Italia (vedi qui). Sono, nell’ordine, Inter, Milan, Roma Napoli, Fiorentina, Lazio, Genoa, Atalanta, Torino, Sampdoria. I sostenitori del Napoli sono così suddivisi: Instagram: 3 milioni di followerFacebook: 7 milioni di followerTikTok: 521 mila di followerTikTok #views: 370milioni di visualizzazioni. “La squadra partenopea – si legge ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilè al quarto posto in Italia tra lepiùin base al numero di follower di Instagram e Facebook e alle visualizzazioni di TikTok. E’ quanto emerge da un indagine svolta sul campionato italiano didi serie A. Il sito di comparazione EnjoyTravel.com ha collaborato con Big 7 Travel per individuare le 10dipiù longeve in Italia (vedi qui). Sono, nell’ordine,, Fiorentina, Lazio, Genoa, Atalanta, Torino, Sampdoria. I sostenitori delsono così suddivisi: Instagram: 3 milioni di followerFacebook: 7 milioni di followerTikTok: 521 mila di followerTikTok #views: 370milioni di visualizzazioni. “La squadra partenopea – si legge ...

