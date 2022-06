Calcio | Cagliari Ufficiale | Liverani nuovo allenatore

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo la retrocessione in Serie B il club sardo si affida all'ex centrocampista- Ilriparte da Fabio. Il club sardo, neo - retrocesso in Serie B, ha ufficializzato "di aver ...

Dopo la retrocessione in Serie B il club sardo si affida all'ex centrocampista- Ilriparte da Fabio Liverani. Il club sardo, neo - retrocesso in Serie B, ha ufficializzato "di aver raggiunto un accordo con l'allenatore Fabio Liverani che dal 1° luglio 2022 assumerà la guida ...Classe 1976, Liverani ha giocato nella Primavera deltra il 1993 e il 1996. Nella sua carriera da calciatore ha giocato quasi 400 partite tra i professionisti, 288 in Serie A, con ...Dopo la retrocessione in Serie B il club sardo si affida all'ex centrocampista CAGLIARI (ITALPRESS) - Il Cagliari riparte da Fabio Liverani. Il ...Fabio Liverani è il nuovo allenatore del Cagliari. L'ex giocatore della Lazio che di recente ha allenato Parma e Genoa si è legato alla squadra retrocessa in Serie B per ...