(Di mercoledì 8 giugno 2022) Adesso èè ildel. Per risalire il prima possibile in Serie A, il club sardo, retrocesso in Serie B al termine di una stagione travagliata, si affida all’ex centrocampista romano, che già col Lecce centrò una splendida doppia promozione pochi anni fa, prima di trasferirsi al Parma con il quale non aveva ottenuto buoni risultati fino all’esonero. SportFace.

CagliariCalcio : ?? | UFFICIALE #Liverani è il nuovo allenatore del Cagliari. Buon lavoro, mister! ?? - febiogre : RT @CagliariCalcio: ?? | UFFICIALE #Liverani è il nuovo allenatore del Cagliari. Buon lavoro, mister! ?? - antonarenas : RT @CagliariCalcio: ?? | UFFICIALE #Liverani è il nuovo allenatore del Cagliari. Buon lavoro, mister! ?? - sportface2016 : #Cagliari, ufficiale: Fabio #Liverani è il nuovo allenatore - peppe_tweet : RT @CagliariCalcio: ?? | UFFICIALE #Liverani è il nuovo allenatore del Cagliari. Buon lavoro, mister! ?? -

