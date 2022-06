Cagliari | Liverani arrivato in città | «Tanta strada da fare | ma sono positivo»

Advertising

LucaDiLeonardo_ : RT @TuttoCagliari: L’arrivo di Fabio #liverani a #Cagliari - TuttoCagliari : L’arrivo di Fabio #liverani a #Cagliari - CalcioNews24 : #Liverani è sbarcato a #Cagliari - Calcio_Casteddu : ?? VIDEO - Fabio #Liverani è sbarcato a #Cagliari: 'Belle sensazioni, spirito positivo' #? #CagliariCalcio… - CagliariNews24 : Liverani è arrivato a Cagliari: le immagini del suo sbarco all’aeroporto di Elmas – VIDEO -

Non è ancora ufficiale, ma Fabiosarà il nuovo allenatore del. Il tecnico è atteso oggi all'aeroporto di Elmas, ma la firma - si parla di un biennale - slitterà ai prossimi giorni dal momento che è ancora sotto ...Non è ancora ufficiale, ma Fabiosará il nuovo allenatore del. Il tecnico è atteso domani mattina all'aeroporto di Elmas, ma la firma - si parla di un biennale - slitterà ai prossimi giorni dal momento che è ancora ...Il prossimo allenatore del Cagliari è sbarcato all’aeroporto di Cagliari-Elmas pochi minuti prima delle 10:30: le prime immagini di Fabio Liverani in Sardegna Dal nostro inviato Giacomo Dessì ARRIVO.Il prossimo allenatore del Cagliari è sbarcato all’aeroporto di Cagliari-Elmas pochi minuti prima delle 10:30: le prime immagini di Fabio Liverani in Sardegna Dal nostro inviato Giacomo Dessì ARRIVO.