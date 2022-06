Cagliari, i dettagli del contratto di Liverani: annuale con rinnovo promozione (Di mercoledì 8 giugno 2022) Liverani firma con il Cagliari: contratto di un anno con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie A la prossima stagione Continuano ad arrivare conferme e certezze su chi sarà il nuovo allenatore del Cagliari. Fabio Liverani è da poco sbarcato nella città sarda e non passerà molto tempo prima delle firme sul contratto. Sky Sport riporta i dettagli dell’accordo del contratto di Liverani al Cagliari. Tutto deve essere limato, ma la base dell’accordo prevede un contratto di durata annuale con un rinnovo automatico in caso di promozione nel massimo campionato di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022)firma con ildi un anno con opzione diin caso diin Serie A la prossima stagione Continuano ad arrivare conferme e certezze su chi sarà il nuovo allenatore del. Fabioè da poco sbarcato nella città sarda e non passerà molto tempo prima delle firme sul. Sky Sport riporta idell’accordo deldial. Tutto deve essere limato, ma la base dell’accordo prevede undi duratacon unautomatico in caso dinel massimo campionato di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News ...

