Buoni pasto | “le commissioni sono troppo alte | non accetteremo i ticket” Il 15 giugno sciopero di commercianti e grande distribuzione

Il 15 giugno i pubblici esercizi non accetteranno alcun pagamento tramite Buoni pasto. Un blocco necessario per far arrivare alle istituzioni l'appello per una strutturale riforma di un sistema che, per via di commissioni al 20%, non è più economicamente sostenibile. A questa iniziativa aderiscono anche le imprese della distribuzione commerciale, dai piccoli esercizi di vicinato fino a supermercati e ipermercati della distribuzione organizzata. "Con questa giornata di sospensione del servizio – dichiara Aldo Mario Cursano, vice presidente di Fipe-Confcommercio – vogliamo sensibilizzare i lavoratori e più in generale i consumatori sulle gravissime difficoltà che le nostre imprese vivono quotidianamente a causa delle elevate commissioni che dobbiamo pagare sui ...

