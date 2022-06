Buoni pasto, commercianti pronti allo sciopero: "Commissioni troppo elevate" (Di mercoledì 8 giugno 2022) Esercenti e aziende della grande distribuzione minacciano di non accettarli più se non cambia il sistema: 'Su un ticket da otto euro ne incassiamo appena ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 8 giugno 2022) Esercenti e aziende della grande distribuzione minacciano di non accettarli più se non cambia il sistema: 'Su un ticket da otto euro ne incassiamo appena ...

Advertising

AgostinoBianchi : @ilmessaggeroit ma ci vuole un genio per capire che i buoni pasto (che generano ingiustificati profitti per chi li… - hasellante : @NikSovversivo Beh, se hai tanti soldi il mio preferito è il Barolo, ma te lo fanno strapagare. Però vale quei sold… - MatteoR2798 : RT @illuminista3: La cosa è in realtà molto semplice: La squadra Campione in Europa al 7 giugno ha chiuso 3 trattative di mercato per prov… - Riccardiologo : @tvdellosport @psbrdx @acmilan i buoni pasto non bastano Venite col frusciante o statevene a casa polentoni - eaggerit : @AndreaGiuricin Se perdono i buoni pasto non conviene. -